Україна придумала, що вона скаже на предмет Косово

14:51, 26 лютого 2008
Політика
1827 0

Богатирьова провела брифінг

Раїса Богатирьова
Україна найближчим часом має намір виступити з ініціативами щодо зміни Договору про європейську безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на брифінгу в РНБО.

«Новий порядок в Європі (проголошення незалежності Косово – УНІАН) вимагає і нових ініціатив за новим договором про європейську безпеку. Україна здатна і найближчим часом може висловити таку ініціативу», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

У той же час секретар РНБО не стала конкретизувати суть планованих ініціатив. Ряд чинників вимагають і політичного, і правового опрацьовування. «Я не хотіла б говорити про це передчасно», - додала вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, ініціативи будуть розроблені і озвучені після узагальнення правового чинника, принципу співіснування християнського і мусульманського світів, особливостей соціально-економічного розвитку Європи й України, а також національних, історичних і гуманітарних чинників.

Секретар РНБО також додала, що ініціативи України стосовно зміни договору про європейську безпеку стануть офіційною позицією України на проголошення незалежності Косово.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter