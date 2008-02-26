Україна придумала, що вона скаже на предмет Косово

Україна найближчим часом має намір виступити з ініціативами щодо зміни Договору про європейську безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на брифінгу в РНБО.

«Новий порядок в Європі (проголошення незалежності Косово – УНІАН) вимагає і нових ініціатив за новим договором про європейську безпеку. Україна здатна і найближчим часом може висловити таку ініціативу», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

У той же час секретар РНБО не стала конкретизувати суть планованих ініціатив. Ряд чинників вимагають і політичного, і правового опрацьовування. «Я не хотіла б говорити про це передчасно», - додала вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, ініціативи будуть розроблені і озвучені після узагальнення правового чинника, принципу співіснування християнського і мусульманського світів, особливостей соціально-економічного розвитку Європи й України, а також національних, історичних і гуманітарних чинників.

Секретар РНБО також додала, що ініціативи України стосовно зміни договору про європейську безпеку стануть офіційною позицією України на проголошення незалежності Косово.