У Сєвєродонецьк кличуть сербів

На другий Всеукраїнський з’їзд депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку 1 березня на разі мають намір приїхати понад 4 тисячі учасників.

Про це повідомляє прес-центр з’їзду.

"Станом на 26 лютого, понад 4 тисячі делегатів, почесних гостей і запрошених зголосилися взяти участь у другому Всеукраїнському з’їзді депутатів рад усіх рівнів, що відбудеться 1 березня в Сєверодонецьку", - сказано в повідомленні.

Як повідомила прес-секретар оргкомітету з’їзду Єлена Рубцова, до оргкомітету надійшло майже 2 тисячі заявок від депутатів рад з усіх регіонів України. У місцевих радах тривають збори депутатів, які визначаються зі складами делегацій.

"Попри антиз’їздівську компанію, розгорнуту органами чинної влади, кількість делегатів з числа депутатів збільшується щодня", - сказано в повідомленні.

За інформацією оргкомітету, у з’їзді в Сєвєродонецьку мають намір взяти участь представники міжнародних правозахисних організацій та акредитовані в України дипломати з низки іноземних посольств.

"Зараз тривають переговори про участь сербської делегації як запрошених почесних гостей з’їзду в Сєверодонецьку", - повідомляє прес-центр.

Українська правда