Сич: Сьогоднішня війна – це пряма російська агресія

На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр України Олександр Сич під час зустрічі з експертом Центру Мартті Ахтісаарі Денисом Матвєєвим, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Читайте такожПеремир'я на Донбасі треба використовувати для переозброєння й нарощування сил – експерти

Як зазначається в повідомленні, у рамках зустрічі сторони обговорили питання можливого розв’язання військового конфлікту між Україною та Росією ненасильницькими методами. Адже Центр Мартті Ахтісаарі спрямовує свої зусилля на вирішення конфліктів шляхом ведення діалогу та сприяє досягненню миру в рамках регіональних програм у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

Урядовець зазначив, що загострення ситуації в Україні пов’язано не з конфліктом між різними суспільними групами всередині держави, а породжено вторгненням військ Російської Федерації. Відповідно, сценарій вирішення конфлікту шляхом діалогу – неприйнятний. «Пошук компромісів можливий лише після припинення військового конфлікту та виведення російських військ з України. Після цього можна говорити про налагодження цивілізованих контактів між українським та російським суспільством», – додав Сич.

За словами Віце-прем’єр-міністра України, діалог між Україною та Росією може відновитися після припинення російсько-української війни та краху режиму Путіна.

Також сторони наголосили на необхідності вивчення світового досвіду щодо вирішення військових зіткнень, зокрема, на прикладах конфліктів між Північною Ірландією та Великобританією, Фінляндією та Росією, Сербією та Хорватією, підкреслюється в повідомленні.