У Донецьку тривають бойові дії - міськрада

Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради.

Станом на 18.00 в місті зберігається вкрай напружена обстановка. Звуки потужних залпів артилерії чути в багатьох районах. Аварійні бригади енергоподаючих підприємств відновили електропостачання частини Ворошиловського району, а також споживачів селища шахти "Трудовська".

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Міський громадський транспорт працює в штатному режимі.