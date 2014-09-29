У Донецьку тривають бойові дії - міськрада
19:19, 29 вересня 2014Політика
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У Донецьку зберігається вкрай напружена обстановка, чути звуки потужних залпів артилерії.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради.
Станом на 18.00 в місті зберігається вкрай напружена обстановка. Звуки потужних залпів артилерії чути в багатьох районах. Аварійні бригади енергоподаючих підприємств відновили електропостачання частини Ворошиловського району, а також споживачів селища шахти "Трудовська".
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