ЦВК зареєструвала Таруту кандидатом в народні депутати

Як перед кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії пізно ввечері 29 вересня.

Читайте такожТарута про Донбас: Це той випадок, коли поганий мир не краще за війнуТаруту як самовисуванця зареєстровано в окрузі №58 в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ЦВК зареєструвала 656 кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах.