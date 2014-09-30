ЦВК зареєструвала Таруту кандидатом в народні депутати
10:15, 30 вересня 2014Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала голову Донецької ОДА Сергія Таруту кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до парламенту 26 жовтня.
Тарута йде в депутати / Фото:УНІАН
Як перед кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії пізно ввечері 29 вересня.
Читайте такожТарута про Донбас: Це той випадок, коли поганий мир не краще за війнуТаруту як самовисуванця зареєстровано в окрузі №58 в Донецькій області.
Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ЦВК зареєструвала 656 кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах.
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