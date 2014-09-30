ЗМІ: бойовики 1 жовтня мають намір штурмувати Щастя
11:09, 30 вересня 2014Політика
4 0
З луганського напрямку до річки Сіверський Донець (під Щастям) терористи пригнали 6 танків і 2 "Гради".
REUTERS
Про це повідомляє informator.lg з посиланням на інформоване джерело. За наявною інформацією, серед місцевого населення, що підтримує терористів, ходять розмови, що 1 жовтня планується штурм Щастя.
Читайте такожБойовики обстріляли лікарню в Щасті - ЗМІ
Зазначимо, впродовж останніх днів Щастя систематично піддається обстрілам. 27 вересня бойовики з артилерії обстріляли позиції українських військових в Щасті. На 5-10 хвилин до початку обстрілу над містом був помічений літак. Раніше, 26 вересня, в результаті обстрілу було вбито одну людину, 16 осіб отримали поранення, одна з них померла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter