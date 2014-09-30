ЗМІ: бойовики 1 жовтня мають намір штурмувати Щастя

Про це повідомляє informator.lg з посиланням на інформоване джерело. За наявною інформацією, серед місцевого населення, що підтримує терористів, ходять розмови, що 1 жовтня планується штурм Щастя.

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Зазначимо, впродовж останніх днів Щастя систематично піддається обстрілам. 27 вересня бойовики з артилерії обстріляли позиції українських військових в Щасті. На 5-10 хвилин до початку обстрілу над містом був помічений літак. Раніше, 26 вересня, в результаті обстрілу було вбито одну людину, 16 осіб отримали поранення, одна з них померла.