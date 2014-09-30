Турчинов ще не підписав закони про особливий статус окремих районів Донбасу й амністію

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу того, чи він підписав і передав на підпис президенту України два законопроекти, які були ухвалені парламентом 16 вересня.

Він нагадав, що передав ці два закони на розгляд комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Читайте такожОсобливий статус Донбасу не означає припинення АТО - радник президента“Як тільки регламентний комітет розгляне це питання, я одразу їх підпишу”, - додав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».