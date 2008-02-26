Путін попередив Ющенка, що завтра Газпром може перекрити газ

Сьогодні по обіді Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, головною темою якої стало невиконання українською стороною домовленостей лідерів двох держав у Москві. Зокрема, йшлося про непогашений «Нафтогазом України» борг за спожитий російський газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це сказав керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

За його словами, Президент В.ПУТІН констатував, що проведена на сьогодні оплата за використане паливо явно неадекватна всій заборгованості і не може бути достатньою для подальшого безперебійного надходження газу в Україну. Російський лідер зауважив, що Україна продовжує безоплатно споживати паливо, отже, збільшується і величина боргу. Такий стан справ не дає підстав сподіватися, що боргові суми будуть сплачені повністю і у прийнятні строки. Президент Росії поінформував Президента України, що завтра компанія «Газпром» може припинити постачання газу.

В.БАЛОГА зазначив, що ініціативний телефонний дзвінок В.ПУТІНА можна розглядати як чемне партнерське попередження та ознаку прагнення російської сторони врегулювати існуючі газові проблеми. Водночас Росія не має наміру продовжувати співпрацю, яка обертається для неї фінансовими втратами. «Важко засуджувати наших сусідів за таку позицію. Очевидно, зусилля нашого уряду щодо повного і своєчасного розрахунку за газ були недостатніми. Як з’ясувалося, Кабміну мало двох тижнів для сплати за рахунками, хоча і ціна була визначена, і всі можливості були створені», – резюмував керівник Секретаріату.

Він також додав, що припинення поставок російського газу завдає відчутного удару по виконанню нашою країною зобов’язань щодо транспортування палива в Європу. Таким чином, непогашений борг перед «Газпромом» створює напруженість у взаєминах одразу на двох напрямках – російському та європейському.

Після розмови з В.ПУТІНИМ Президент В.ЮЩЕНКО надіслав офіційну телеграму прем’єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вказав на невиконання московських домовленостей двох лідерів. Глава держави зобов’язав керівника уряду «вжити негайних вичерпних заходів для повного погашення заборгованостей української сторони за спожитий природний газ та безумовного виконання всього пакету досягнутих домовленостей».

Ю.ТИМОШЕНКО має особисто доповісти Президенту про вжиті Кабінетом Міністрів заходи до 9 години 27 лютого, зазначається в повідомленні.