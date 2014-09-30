У Латвії заарештовано десятки мільйонів доларів Іванющенка й Арбузова

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“З метою розшуку і повернення державних коштів нами направлено близько 20 запитів до відповідних органів Австрії, Швейцарії, Великої Британії, Кіпру, Латвії, Іспанії, Ліхтенштейну та країн ЄС, і в цілому ряді країн заарештовано рахунки колишніх українських високопосадовців”, - сказав Ярема.

Читайте такожЛіхтенштейн заблокував рахунки Януковича та його оточення – ГПУЗа його словами, зокрема, у Швейцарії заарештовано рахунки Андрія Клюєва на суму 13 млн швейцарських франків, будинок в Австрії площею 558 кв. м та рахунки його брата Сергія Клюєва на суму також 13 млн швейцарських франків.

Також заарештовано рахунки Олексія Азарова на суму 6,7 млн євро, в Латвії заарештовано 49,3 млн дол., які знаходяться на рахунках Сергія Арбузова, а також накладено арешт на суму 32 млн дол. рахунків компаній, пов'язаних з Юрієм Іванющенком, та його рахунок із 72 млн швейцарських франків, повідомив генеральний прокурор.