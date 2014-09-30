Голова ЦВК: Будь-які спроби зірвати вибори приречені на поразку

Про це сьогодні під час навчального семінару-наради з головами та секретарями окружних виборчих комісій з питань організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня заявив голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський, повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК .

Голова Центрвиборчкому зазначив, що ні в кого немає ілюзій, що ці вибори будуть простими і підготувати їх буде нескладно, адже нинішній виборчий процес є особливим. «Ще ніколи в історії нашої держави позачергові вибори народних депутатів України з їх скороченим виборчим процесом не відбувалися за змішаною мажоритарно-пропорційною виборчою системою», - сказав Охендовський.

Окрім того, за його словами, нинішні вибори докорінно відрізняються від виборів народних депутатів України 2012 року іншою ознакою. "Тоді ми працювали в мирних умовах. Зараз же ми продовжуємо знаходитися у цілком новій ситуації в контексті безпеки, що виникла внаслідок військової агресії проти нашої держави. Деякі райони Донецької і Луганської областей, на жаль, досі залишаються окупованими як російськими регулярними військами, так і місцевими незаконними озброєними формуваннями. Тому як ніколи раніше актуалізується питання безпеки членів виборчих комісій, працівників відділів ведення Державного реєстру виборців і самих виборців в день голосування як на цих територіях, так і на контрольованій законною владою України території Донбасу", – підкреслив голова комісії, зазначивши, що на позачергових виборах Президента 25 травня 2014 року був напрацьований певний алгоритм дій, спрямований на забезпечення безпеки виборів і найближчим часом він буде удосконалений з урахуванням нових реалій та викликів.

«Але передбачити абсолютно все і на всі сто відсотків достатньо важко, а часом – і неможливо. Тому окреме прохання до представників окружних виборчих комісій східного регіону – завжди діяти адекватно до ситуації. Про будь-які зміни в безпековій ситуації невідкладно повідомляти як місцеві органи влади, правоохоронні органи, так і ЦВК. Комісія буде працювати в постійній координації з органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, щоб з одного боку забезпечити проведення виборів на кожній дільниці відповідно до вимог вітчизняного законодавства та міжнародних виборчих стандартів. А з іншого, щоб це було безпечно для всіх суб’єктів виборчого процесу. Безумовно, для нас важлива кожна виборча дільниця на сході, кожен реалізований голос виборця. Але людське життя як було, так і залишається безцінним. Тому піддавати його ризику ми не маємо права, – наголосив Охендовський.

Водночас, він підкреслив, що ні в кого не має бути сумнівів: не зважаючи ні на що, ці вибори неодмінно відбудуться на всій території України, де їх проведення передбачено законом.

Читайте такожУ ЦВК розповіли, у скількох округах Донеччини та Луганщини є можливість провести вибориТакож він наголосив, що не є таємницею той факт, що у нинішніх виборів є як відверті, так і приховані опоненти, в тому числі й за межами нашої держави, які з різних причин зацікавлені в тому, щоб вибори не відбулися або пройшли із суттєвими порушеннями, фальсифікаціями, застосуванням насильства щодо кандидатів у народні депутати України.

«Ми й досі інколи чуємо твердження окремих політиків та так званих "експертів", що вибори можуть не відбутися, що їх необхідно скасувати, відкласти чи перенести до кращих часів. Час від часу вони навіть ставлять під сумнів саму можливість підготовки та проведення виборів в нашій державі в цілому, і в окремих її регіонах зокрема. Але будь-які спроби зірвати ці вибори приречені на поразку. Так, ми ще не можемо точно сказати, в якій кількості виборчих округів Донецької та Луганської областей можливо буде відкрити виборчі дільниці, але ні в кого не повинно бути сумнівів, що ця кількість буде більшою, ніж на останніх загальнонаціональних виборах Президента України. Ніхто і ніщо не зупинить нас на шляху підготовки та проведення позачергових парламентських виборів», - наголосив він, висловивши переконання, що прибічників проведення виборів більше, ніж опонентів виборів як в Україні, так і у всьому світі.

Звертаючись до членів ОВК, Охендовський наголосив на тому, що потрібно зробити все можливе для того, аби ці вибори були організовані і проведені так само гідно як позачергові вибори Президента України. «Слово "фальсифікація" ніколи більше не повинно вживатися в контексті українських виборів. Лише за таких умов ми досягнемо бажаного – повного визнання виборів як українським суспільством, так й іноземними державами та міжнародними організаціями», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, позачергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня 2014 року. На виборах в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі беруть участь 29 партій. Також, станом на сьогодні, ЦВК зареєструвала 3148 кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах.