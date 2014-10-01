Тарута підтвердив ведення переговорів про обмін донецького аеропорту

Про це Сергій Тарута повідомив сайту 62.ua. "Переговори про обмін аеропорту дійсно ведуться. На жаль, Новоазовськ в цих переговорах не обговорюється - він поки залишиться окупованим містом. Обмін буде проводитися на території, що щільно прилягають до Донецька. Мова йде про великі території", - сказав голова ОДА.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українська армія утримує аеропорт Донецька, для того щоб провести обмін на окупований 25 серпня Новоазовськ.