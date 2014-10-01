Тарута підтвердив ведення переговорів про обмін донецького аеропорту
09:50, 01 жовтня 2014Політика
0 0
Голова Донецької обласної держадміністрації (ОДА) Сергій Тарута підтвердив інформацію про плани обміняти донецький аеропорт на території, прилеглі до Донецька.
REUTERS
Про це Сергій Тарута повідомив сайту 62.ua. "Переговори про обмін аеропорту дійсно ведуться. На жаль, Новоазовськ в цих переговорах не обговорюється - він поки залишиться окупованим містом. Обмін буде проводитися на території, що щільно прилягають до Донецька. Мова йде про великі території", - сказав голова ОДА.
Читайте такожСили АТО залишили Новоазовськ і готуються обороняти Маріуполь
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українська армія утримує аеропорт Донецька, для того щоб провести обмін на окупований 25 серпня Новоазовськ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter