Росіяни укріплюються в Новоазовську та готують новий наступ

Обстрілявши Новоазовськ із "Градів" та захопивши його, росіяни почали укріплювати свої позиції, повідомляє ТСН.

Зараз у місті близько 30 одиниць військової техніки під російськими прапорами, повідомляють у РНБО.

Читайте такожВ районі 8 населених пунктів на Донбасі йдуть активні бої

Наші військові, щоби зберегти життя, відступили. Під контроль росіян також перейшла низка населених пунктів Новоазовського, Старобешівського та Амвросіївського районів.

Один із найзапекліших боїв триває під Іловайськом.

Велика тактична група противника збирається завдати удару по зведених підрозділах сил АТО. На підкріплення бойовикам у Луганську з Росії прибули і бронетехніка, і військові.