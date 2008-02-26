У БЮТ знають, що Азаров замовляв “персональні люстри” на мільйон

“Я сказав би так: я дуже хочу бачити резон (у пропозиціях ПР на круглому столі щодо розблокування роботи ВР – ред.). Я поки що його не намацую, його ще немає. Справді, ви розумієте, вже стільки ми виконали компромісів, у мене таке враження, що ми вже зайшли за червону лінію - за межу можливих компромісів”. Так заявив бютівець Володимир Яворівський в ефірі Ера-FM.

Нардеп переконаний, що Партія регіонів блокуванням парламенту намагається просто виграти час. “На які ще компроміси піти, я не знаю, - додав нардеп. - У мене таке враження, що просто виграється час. У мене ось є унікальний документ, я не буду його зачитувати. Називається "Інформація про суттєві порушення, встановлені проведеними органами КРУ контрольними заходами у 2008 році". Такі зловживання, виявляється, Азаров, який нам постійно пояснював, замовляв у свій кабінет на 1 млн. персональні люстри. Витрачено 75 млн. грн., на які немає жодного документу, на ремонт Мінфіну. Я міг би називати і називати. В мене таке враження, що дехто просто боїться, що все оце випливе на поверхню...”