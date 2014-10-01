На Вінниччині випрацювана система територіальної оборони

10:52, 01 жовтня 2014
Політика
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Голова обласної державної адміністрації Анатолій Олійник, проводячи нараду з головами райдержадміністрацій, керівниками силових структур області повідомив, що з метою  забезпечення належного рівня територіальної оборони  та покращення координації усіх служб та відомств в області поетапно напрацьовувалася система територіальної оборони.

/ vin.gov.ua

До цієї роботи було залучено офіцерів Національної академії оборони України, які спільно з представниками обласного військкомату фахово розробили конкретні дії для захисту нашого регіону.

«Ми не можемо знати, які плани в агресора на Україну, тому повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій.  А відтак, у нас має бути система територіальної оборони області, яка зможе у будь-який момент спрацювати. Нині ми  вийшли на повне розуміння і відпрацювання ситуації, від системи оповіщення і злагодження, до взаємодії і підпорядкування командирам. При цьому не розраховуємо на сили лише військових, а готуємось провести відповідні навчання, залучивши ще й  громадськість. Слід відмітити, що напрацьовуючи систему територіальної оборони враховувано усі сценарії розвитку подій на Сході країни»,   –  підкреслив Анатолій Олійник.

Відповідно до напрацьованих та узгоджених дій  в стислі терміни кожен район області отримає вказівки, які регламентують конкретні дії з рекомендаціями того, що потрібно зробити, аби не допустити можливого вторгнення агресора на територію регіону та затримувати  людей, чиїм завданням являється розхитування суспільно-політичної ситуації на території області зокрема та України в цілому.

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