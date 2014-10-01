На Вінниччині випрацювана система територіальної оборони

До цієї роботи було залучено офіцерів Національної академії оборони України, які спільно з представниками обласного військкомату фахово розробили конкретні дії для захисту нашого регіону.

«Ми не можемо знати, які плани в агресора на Україну, тому повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. А відтак, у нас має бути система територіальної оборони області, яка зможе у будь-який момент спрацювати. Нині ми вийшли на повне розуміння і відпрацювання ситуації, від системи оповіщення і злагодження, до взаємодії і підпорядкування командирам. При цьому не розраховуємо на сили лише військових, а готуємось провести відповідні навчання, залучивши ще й громадськість. Слід відмітити, що напрацьовуючи систему територіальної оборони враховувано усі сценарії розвитку подій на Сході країни», – підкреслив Анатолій Олійник.

Відповідно до напрацьованих та узгоджених дій в стислі терміни кожен район області отримає вказівки, які регламентують конкретні дії з рекомендаціями того, що потрібно зробити, аби не допустити можливого вторгнення агресора на територію регіону та затримувати людей, чиїм завданням являється розхитування суспільно-політичної ситуації на території області зокрема та України в цілому.