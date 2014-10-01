Семенченко стверджує, що за мінським меморандумом Україна повинна віддати аеропорт Донецька

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив командир батальйону "Донбас" та кандидат у народні депутати Семен Семенченко.

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"Донецький аеропорт в будь-якому разі згідно з домовленостями повинні були віддати. Однак для чого сьогодні його утримують і знову ставлять людей під загрозу незрозуміло", - сказав Семен Семенченко.

Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута підтвердив інформацію, що українська сторона планує обмін донецького аеропорту на території, що прилягають до Донецька.