Семенченко стверджує, що за мінським меморандумом Україна повинна віддати аеропорт Донецька
12:08, 01 жовтня 2014Політика
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Донецький аеропорт, згідно з досягнутими домовленостями про режим припинення вогню, Україна повинна віддати.
Семенченко підтвердив домовленість про обмін аеропорту / фото Facebook
Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив командир батальйону "Донбас" та кандидат у народні депутати Семен Семенченко.
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"Донецький аеропорт в будь-якому разі згідно з домовленостями повинні були віддати. Однак для чого сьогодні його утримують і знову ставлять людей під загрозу незрозуміло", - сказав Семен Семенченко.
Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута підтвердив інформацію, що українська сторона планує обмін донецького аеропорту на території, що прилягають до Донецька.
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