РНБО: Усі атаки на донецький аеропорт відбито

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Бойовики вкотре завдали удару з артилерії та установок «Град» по позиціях Збройних сил України в районі донецького аеропорту та двічі намагалися його штурмувати», - зазначив він.

«Всі атаки терористів успішно відбиті», - заявив Лисенко.

За його словами, немає сили, яка б поставила на коліна українських військових і змусила їх відійти з Донецького аеропорту.

Читайте такожВ боях біля донецького аеропорту поранено 18 українських військових«Ми розуміємо, яка кількість бойовиків і важкої броньованої техніки знаходиться в Донецьку, скільки її спрямовано на те, щоб вибити українських військовослужбовців з Донецького аеропорту, проте немає такої сили, яка б українських військових поставила на коліна і змусила б їх звідти відійти», - заявив він.

«У нас дуже багато є і своєї техніки, вони (українські військові - УНІАН) не перебувають в оточенні, у них є підкріплення, і вони дуже успішно ведуть оборону аеропорту», - запевнив Лисенко.

За його словами, інтенсивність обстрілів аеропорту не вщухає, було тимчасове зменшення інтенсивності, навіть з 7 ранку понеділка припинився вогонь до 14.00, але потім знову все поновилося.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні бойовики «Донецької народної республіки» з вимогою вивести українських військових з території аеропорту.

27 травня українські силовики взяли під контроль аеропорт в Донецьку. З того дня бойовики продовжують обстріли аеропорту.