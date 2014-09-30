РНБО: Усі атаки на донецький аеропорт відбито
За добу бойовики двічі намагалися штурмувати Донецький аеропорт, який перебуває під контролем українських військових. Усі атаки відбито.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Бойовики вкотре завдали удару з артилерії та установок «Град» по позиціях Збройних сил України в районі донецького аеропорту та двічі намагалися його штурмувати», - зазначив він.
«Всі атаки терористів успішно відбиті», - заявив Лисенко.
За його словами, немає сили, яка б поставила на коліна українських військових і змусила їх відійти з Донецького аеропорту.
Читайте такожВ боях біля донецького аеропорту поранено 18 українських військових«Ми розуміємо, яка кількість бойовиків і важкої броньованої техніки знаходиться в Донецьку, скільки її спрямовано на те, щоб вибити українських військовослужбовців з Донецького аеропорту, проте немає такої сили, яка б українських військових поставила на коліна і змусила б їх звідти відійти», - заявив він.
«У нас дуже багато є і своєї техніки, вони (українські військові - УНІАН) не перебувають в оточенні, у них є підкріплення, і вони дуже успішно ведуть оборону аеропорту», - запевнив Лисенко.
За його словами, інтенсивність обстрілів аеропорту не вщухає, було тимчасове зменшення інтенсивності, навіть з 7 ранку понеділка припинився вогонь до 14.00, але потім знову все поновилося.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні бойовики «Донецької народної республіки» з вимогою вивести українських військових з території аеропорту.
27 травня українські силовики взяли під контроль аеропорт в Донецьку. З того дня бойовики продовжують обстріли аеропорту.