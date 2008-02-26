У Тимошенко кажуть, що Україна сьогодні віддала мільярди газовим посередникам

Перший віце-прем‘єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що незважаючи на спробу заблокувати розрахунки за спожитий газ шляхом ненадання необхідних документів та актів з боку керівництва „РосУкренерго” та „УкрГазЕнерго”, а також тиск з боку патронуючих їх високопосадовців, уряд забезпечив фінансову підтримку НАК „Нафтогаз України” для розрахунку за борги, що залишились у спадок від попереднього уряду.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

„Сьогодні НАК „Нафтогаз України” розрахувався за борги минулого року. Проте, мені дуже шкода, що ці мільярди гривень Україна заплатила посередникам за борги, які були штучно створені попередниками”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ. “Незважаючи на спроби нагнітання ситуації навколо газової теми уряд і надалі проводитиме політику детінізації газового ринку, що передбачає усунення будь-яких посередників та ліквідацію непрозорих кримінальних схем”, - заявив перший віце-прем‘єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, головною темою якої стало невиконання українською стороною домовленостей лідерів двох держав у Москві. Зокрема, йшлося про непогашений «Нафтогазом України» боргу за спожитий російський газ.

Після бесіди з В.ПУТІНИМ Президент В.ЮЩЕНКО направив офіційну телеграму прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вказав на невиконання московських домовленостей двох лідерів. Глава держави зобов`язав керівника уряду «вжити негайних вичерпних заходів для повного погашення заборгованості української сторони за спожитий природний газ і безумовного виконання всього пакету досягнутих домовленостей».

Ю.ТИМОШЕНКО повинна особисто доповісти Президентові про здійснені Кабінетом міністрів заходи до 9-ї години ранку 27 лютого.

Нагадаємо, що раніше «Нафтогаз України» визнав заборгованість перед «УкрГаз-Енерго» у розмірі 1,041 млрд. дол. за імпортний природний газ, відібраний холдингом у 2006-2007 роках для забезпечення паливом підприємств теплоенергетики і бюджетних установ.

20 лютого НАК «Нафтогаз України» перерахував ЗАО «УкрГаз-Енерго» 898,9 млн. грн. а 14 лютого - 524,6 млн. грн.