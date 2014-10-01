Порошенко закликав Австрію прискорити ратифікацію УА України з ЄС
17:16, 01 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко звернувся до канцлера Австрії Вернера Файнера з проханням прискорити ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС парламентом Австрії.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної заяви для преси з канцлером Австрії.
“Я можу наголосити, що ми завершили весь процес, всі формальності щодо вступу цієї угоди (про Асоціацію з ЄС) в силу, щодо її застосування, починаючи з 1 листопада, і звернувся з проханням до пана канцлера — прискорити ратифікацію цієї угоди парламентом Австрії”, - сказав Порошенко.
Читайте такожГлава МЗС Австрії: російські війська мають бути виведені також з КримуНа сьогодні Угоду вже ратифікували Румунія, Латвія, Литва, Болгарія, Мальта та Словаччина.
Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Порошенко заявив, що Україна і ЄС виконали всі формальності щодо Угоди про асоціацію.
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