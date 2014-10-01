Порошенко закликав Австрію прискорити ратифікацію УА України з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної заяви для преси з канцлером Австрії.

“Я можу наголосити, що ми завершили весь процес, всі формальності щодо вступу цієї угоди (про Асоціацію з ЄС) в силу, щодо її застосування, починаючи з 1 листопада, і звернувся з проханням до пана канцлера — прискорити ратифікацію цієї угоди парламентом Австрії”, - сказав Порошенко.

Читайте такожГлава МЗС Австрії: російські війська мають бути виведені також з КримуНа сьогодні Угоду вже ратифікували Румунія, Латвія, Литва, Болгарія, Мальта та Словаччина.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Порошенко заявив, що Україна і ЄС виконали всі формальності щодо Угоди про асоціацію.