МОЗ п’ять місяців не звертало увагу на забезпечення ліками армії - волонтер
Волонтери АТО на Донбасі підтримують сьогоднішнє рішення Уряду щодо відсторонення міністра охорони здоров’я Олега Мусія та мають низку пропозицій щодо подальшої реабілітації та забезпечення українських силовиків.
Про це сьогодні заявила кандидат у народні депутати від політичної партії «Народний фронт», засновниця фонду допомоги армії «Волонтерська сотня «Україна -Світ», нагороджена «Орденом книги Ольги» III ступеня Олена Масоріна.
«На сьогодні, за інформацією Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, тільки 25% держзакупівель ліків було проведено. Чи це професійна недбалість, чи як це пояснити, я не знаю. Але це приводить до тяжких наслідків, оскільки найбільша смертність на фронті саме від втрати крові. Враховуючи те, що частини можуть знаходитися в оточенні, що не вистачає реанімобілів в зоні АТО, надання самому собі медичної допомоги часто рятує життя», - заявила вона.
Волонтер, яка допомагає українській армії, наголосила, що неодноразово на передовій виникали проблеми через відсутність індивідуальних аптечок бійця, кудивходять протишокові та знеболювальні засоби, індивідуальний перев’язувальний матеріал, джгут і засіб для миттєвої зупинки кровотеч Целокс.
«Неодноразово до мене надходило звернення, як до волонтера, з проханням надати ці матеріали частинам, де може буди півтори тисячі військових, три-чотири тисячі військових, але немає жодної аптечки», - наголосила волонтер.
За її словами, її волонтерська організація та інші підправляли по 50, 10, 200 одиниць цих матеріалів. У той же час держава в особі МОЗ п’ять місяців не звертала на це увагу.
«Як людина, яка регулярно буває в зоні АТО, можу заявити, що цими засобами не забезпечені ані регулярні війська, ані добровольчі батальйони, ані прикордонники, ані СБУ. Забезпечуються вони медикаментами виключно силами волонтерів. Чому така ситуація складається і хто винен? Мабуть, міністерство охорони здоров’я», - наголосила кандидат у народні депутати.
О. Масоріна також наголосила, що найближчим часом буде проведена велика спільна прес-конференція, де буде оприлюднено ряд пропозицій до Міністерства охорони здоров’я, до Уряду, ВР та Президента України.