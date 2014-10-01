МОЗ п’ять місяців не звертало увагу на забезпечення ліками армії - волонтер

Про це сьогодні заявила кандидат у народні депутати від політичної партії «Народний фронт», засновниця фонду допомоги армії «Волонтерська сотня «Україна -Світ», нагороджена «Орденом книги Ольги» III ступеня Олена Масоріна.

«На сьогодні, за інформацією Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, тільки 25% держзакупівель ліків було проведено. Чи це професійна недбалість, чи як це пояснити, я не знаю. Але це приводить до тяжких наслідків, оскільки найбільша смертність на фронті саме від втрати крові. Враховуючи те, що частини можуть знаходитися в оточенні, що не вистачає реанімобілів в зоні АТО, надання самому собі медичної допомоги часто рятує життя», - заявила вона.

Волонтер, яка допомагає українській армії, наголосила, що неодноразово на передовій виникали проблеми через відсутність індивідуальних аптечок бійця, кудивходять протишокові та знеболювальні засоби, індивідуальний перев’язувальний матеріал, джгут і засіб для миттєвої зупинки кровотеч Целокс.

«Неодноразово до мене надходило звернення, як до волонтера, з проханням надати ці матеріали частинам, де може буди півтори тисячі військових, три-чотири тисячі військових, але немає жодної аптечки», - наголосила волонтер.

За її словами, її волонтерська організація та інші підправляли по 50, 10, 200 одиниць цих матеріалів. У той же час держава в особі МОЗ п’ять місяців не звертала на це увагу.

«Як людина, яка регулярно буває в зоні АТО, можу заявити, що цими засобами не забезпечені ані регулярні війська, ані добровольчі батальйони, ані прикордонники, ані СБУ. Забезпечуються вони медикаментами виключно силами волонтерів. Чому така ситуація складається і хто винен? Мабуть, міністерство охорони здоров’я», - наголосила кандидат у народні депутати.

О. Масоріна також наголосила, що найближчим часом буде проведена велика спільна прес-конференція, де буде оприлюднено ряд пропозицій до Міністерства охорони здоров’я, до Уряду, ВР та Президента України.