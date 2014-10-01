Україна має затвердити національний план з захисту прав людини - Муйжнієкс

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар Ради Європи сказав під час дебатів стосовно ситуації в Україні на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі.

Комісар наголосив, що міжнародна спільнота має забезпечити необхідну підтримку Україні в проведенні реформ в галузі захисту прав людини.

Зокрема, він вважає, що надання цієї допомоги повинно бути обумовлено чіткими вимогами до української влади. “Ми маємо надію, що українці затвердять національний план дій з захисту прав людини”, - сказав Муйжнієкс.

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Він також відзначив, що міжнародна спільнота повинна наполягати на активному залученні представників громадянського суспільства в процес проведення необхідних реформ.

Крім того, він вважає, що громадянське суспільство має здійснювати контроль над діями української влади в дотриманні нею необхідних вимог.