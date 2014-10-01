Комбат "Дніпра" розказав, що найстрашніше було в Іловайську

Про це він сказав сьогодні під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин та обставин оточення та загибелі українських військових під Іловайськом.

"Ви знаєте що саме страшне було в Іловайську? Не тільки те, що загинули наші побратими, а те що в нас повірили люди, які там живуть. Не треба було звільняти, щоб потім здавати", - сказав Береза

" В чому унікальність іловайської операції? Ми зайшли туди не завдяки, а всупереч, маючи на озброєнні лише стрілецьку зброю. Тим не менше ми знищили достатню кількість сил ворога" - додав він.

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Комбат наголосив, що добровольчі батальйони через відсутність постачання боєзапасів були змушені за допомогою стрілецької зброї давати відсіч російським танкам Т-72Б, стріляючи на ураженнв в оптичні приціли танків або місця візуального контролю за місцевістю, яку здійснює екіпаж бойової машини.

За словами Берези трагедія Іловайська - це "слід російської регулярної армії".

Комбат зазначив, що "дані розвідки говорили про їхній вхід, але ми не готові були воювати з регулярною російською армією. Але все одно ми з автоматами напали на російські танки".