Гелетей та Муженко відмовились коментувати Іловайську трагедію у відкритому режимі та пішли з засідання

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Гелетей пояснив, що по прибутті на засідання ТСК, він очікував, що сьогодні з членами комісії, з експертами спокійно обговорять питання, в тому числі, які мають гриф таємності.

“Коли глава комісії починає по тим відповідям, які ми надавали, задавати питання, для широкого загалу, то це неприємні речі, тому що за кожним абзацом, за кожним реченням стоїть, можливо, і життя людей, і їм може загрожувати звичайна небезпека. Саме тому у питаннях таких бойових дій, таких операцій не може даватись оцінка політиками””, - сказав Гелетей.

Читайте такожГелетей каже, що сили АТО під Іловайськом зупинили просування військ РФ Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, на засіданні ТСК Гелетей наполіг на тому, щоб усі доповіді щодо Іловайського котла тимчасова парламентська комісія слухала у закритому режимі, оскільки переважна більшість інформації є таємною.

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили в командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

Російські війська обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових досі немає.