Порошенко доручив розібратися з побиттям Шуфрича

02:02, 02 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам ретельно розібратися з інцидентом, який стався за участю народного депутата Нестора Шуфрича в Одесі.

шуфрич / Кадр с видео Youtube

Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам, зокрема МВС, СБУ і Генеральній прокуратурі України ретельно розібратися в ситуації, хто спровокував конфлікт в Одесі 30 вересня, внаслідок якої постраждав народний депутат України», - йдеться в повідомленні.

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Також Порошенко закликав громадськість і депутатів не брати участь в провокаціях, які можуть дестабілізувати ситуацію в Україні.

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