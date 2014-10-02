Порошенко доручив розібратися з побиттям Шуфрича

Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам, зокрема МВС, СБУ і Генеральній прокуратурі України ретельно розібратися в ситуації, хто спровокував конфлікт в Одесі 30 вересня, внаслідок якої постраждав народний депутат України», - йдеться в повідомленні.

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Також Порошенко закликав громадськість і депутатів не брати участь в провокаціях, які можуть дестабілізувати ситуацію в Україні.