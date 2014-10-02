Порошенко доручив розібратися з побиттям Шуфрича
02:02, 02 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам ретельно розібратися з інцидентом, який стався за участю народного депутата Нестора Шуфрича в Одесі.
Порошенко доручив розібратися з побиттям Шуфрича/ Кадр з відео Youtube
Про це повідомляє прес-служба Президента.
«Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам, зокрема МВС, СБУ і Генеральній прокуратурі України ретельно розібратися в ситуації, хто спровокував конфлікт в Одесі 30 вересня, внаслідок якої постраждав народний депутат України», - йдеться в повідомленні.
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Також Порошенко закликав громадськість і депутатів не брати участь в провокаціях, які можуть дестабілізувати ситуацію в Україні.
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