Силовики кажуть, що з терміналів Донецького аеропорту бойовиків вигнали
У Раді нацбезпеки та оборони спростовують інформацію комбата Семена Семенченка про захоплення терористами двох терміналів Донецького аеропорту.
Про це "Українській правді" повідомив представник інформцентру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, у середу ввечері відбулася чергова спроба бойовиків атакувати аеропорт.
"Українські десантники виявили і відбили цей потужний напад терористів. За результатами бою вбито 7 терористів, близько 10 отримали поранення. Від українських військових втрат немає і аеропорт залишився під повним контролем сил АТО", - заявив Лисенко.
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"Наголошуємо, що всю офіційну інформацію в зоні АТО уповноважений розповсюджувати інфоцентр РНБО. Водночас закликаємо бійців та командирів добровольчих підрозділів, які вступили у передвиборчу кампанію, не розповсюджувати неперевірену інформацію та не піддаватися на провокації російських найманців", - додав він.
Водночас речник медіацентру АТО Владислав Селезньов повідомив, що у середу на аеропорт було здійснено 4 атаки, під час одної з них бойовикам вдалося прорватися у будівлю терміналів, але цю атаку сили АТО відбили.