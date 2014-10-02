Силовики кажуть, що з терміналів Донецького аеропорту бойовиків вигнали

Про це "Українській правді" повідомив представник інформцентру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, у середу ввечері відбулася чергова спроба бойовиків атакувати аеропорт.

"Українські десантники виявили і відбили цей потужний напад терористів. За результатами бою вбито 7 терористів, близько 10 отримали поранення. Від українських військових втрат немає і аеропорт залишився під повним контролем сил АТО", - заявив Лисенко.

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"Наголошуємо, що всю офіційну інформацію в зоні АТО уповноважений розповсюджувати інфоцентр РНБО. Водночас закликаємо бійців та командирів добровольчих підрозділів, які вступили у передвиборчу кампанію, не розповсюджувати неперевірену інформацію та не піддаватися на провокації російських найманців", - додав він.

Водночас речник медіацентру АТО Владислав Селезньов повідомив, що у середу на аеропорт було здійснено 4 атаки, під час одної з них бойовикам вдалося прорватися у будівлю терміналів, але цю атаку сили АТО відбили.