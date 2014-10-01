Донецький аеропорт обмінювати не будуть - Таруту не так зрозуміли

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Тарути, коментуючи інформацію, поширену виданням 0629.

"Ця фраза вирвана з контексту. В розмові не для запису йшлося, що бойовики вимагають, щоб їм віддали Донецький аеропорт. Взамін вони пропонують звільнити кілька селищ", - повідомили у прес-службі.

Читайте такожСеменченко стверджує, що за мінським меморандумом Україна повинна віддати аеропорт Донецька"Така вимога озвучується ними вже кілька місяців", - додали у прес-службі.