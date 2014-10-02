У Росії порушили кримінальну справу проти Гелетея і Муженко

Про це ТАСС повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

Читайте такожГелетей та Муженко відмовились коментувати Іловайську трагедію у відкритому режимі та пішли з засідання"Головним слідчим управлінням СК порушено кримінальну справу щодо міністра оборони України Валерія Гелетея, начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, командира 25 бригади Збройних сил України Олега Мікаса, а також інших поки що невстановлених осіб з числа командирів 93 бригади ЗСУ й низки вищих посадовців з числа військового керівництва України", - повідомив Маркін.

Читайте такожНачальника Генштабу Муженко відсторонили від проведення АТО через Іловайськ - журналістЗа даними Слідкому РФ, в їх діях вбачаються ознаки злочинів, передбачених трьома статтями КК РФ, - організація вбивств, застосування заборонених засобів і методів ведення війни й геноциду.

"Гелетей, Муженко, Мікас і командири 93-ої бригади, які здійснювали керівництво бойовими діями в районі аеропорту Донецька з 3 липня по 5 вересня навмисно порушуючи Конвенцію 1948 року "Про попередження злочину геноциду і покарання за нього" й інших міжнародно-правових актів, які засуджують геноцид, віддавали накази з метою повного знищення національної групи російськомовних осіб, які проживають на території самопроголошених Луганської і Донецької народних республік", - заявив Маркін.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження щодо посадовців Слідчого комітету Росії за сприяння терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».