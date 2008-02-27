Балога вважає дзвінок Путіна Ющенку «чемним попередженням»

Керівник президентського Секретаріату Віктор Балога прокоментував телефонну розмову Віктора Ющенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ініціативний телефонний дзвінок Володимира Путіна можна розглядати як чемне партнерське попередження та ознаку прагнення російської сторони до врегулювання існуючих газових проблем. Водночас Росія не має наміру продовжувати співпрацю, яка обертається для неї фінансовими втратами. Важко засуджувати наших сусідів за таку позицію. Очевидно, зусилля нашого уряду щодо повного і своєчасного розрахунку за газ були недостатніми. Як з’ясувалося, Кабміну мало двох тижнів для сплати за рахунками, хоча і ціна була визначена, і всі можливості були створені.

Припинення поставок російського газу завдає відчутного удару по виконанню нашою країною зобов’язань щодо транспортування палива до Європи. Таким чином, непогашений борг перед «Газпромом» створює напруженість у взаєминах одразу на двох напрямках - російському та європейському", цитує Балогу "Дело"

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