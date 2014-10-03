ЦВК провела жеребкування черговості на телеефір: першим піде "Правий сектор"

Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ефірного часу на загальнонаціональних теле- та радіоканалах за рахунок і в межах коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, жеребкування відбулося сьогодні на засіданні ЦВК.

Ефірний час надаватиметься Національною телекомпанією і Національною радіокомпанією.

На Першому національному каналі — по 60 хвилин у два етапи, двома рівними частинами по 30 хвилин.

На Першому каналі Національної радіокомпанії України — по 50 хвилин у два етапи, двома рівними частинами.

Читайте такожЦВК визначила порядкові номери партій на виборах до РадиВідповідно до результатів жеребкування, черговість надання ефірного часу на Першому національному каналі визначена таким чином:

1. Правий сектор

2. Радикальна партія Ляшка

3. Україна майбутнього

4. Відродження

5. Свобода

6. КПУ

7. Батьківщина

8. Інтернет-партія

9. Зелена планета

10. Партія зелених України

11. 5.10

12. Єдина країна

13. Громадянська позиція

14. Опозиційний блок

15. Сильна Україна

16. Сила і честь

17. Україна — єдина країна

18. Солідарність жінок України

19. Блок Петра Порошенка

20. Сила людей

21. Конгрес українських націоналістів

22. Заступ

23. Самопоміч

24. Нова політиками

25. Народний фронт.

26. Громадянський рух України

27. Національно-демократична партія України

28. Ліберальна партія України

29. Блок лівих сил.

Відповідно до результатів жеребкування щодо черговості надання ефірного часу на радіо, партії матимуть змогу виступити в такому порядку:

1. Єдина країна

2. КПУ

3. Блок Петра Порошенка

4. Свобода

5. Народний фронт

6. Конгрес українських націоналістів

7. Ліберальна партія України

8. Україна — єдина країнами

9. Громадянська позиція

10. Нова політиками

11. Інтернет-партія

12. Сильна Україна

13. Сила людей

14. 5.10

15. Громадянський рух України

16. Зелена планета

17. Опозиційний блок

18. Правий сектор

19. Сила і честь

20. Заступ

21. Самопоміч

22. Радикальна партія

23. Національно-демократична партія України

24. Партія зелених України

25. Україна майбутнього

26. Блок лівих сил

27. Солідарність жінок України

28. Батьківщина

29. Відродження.