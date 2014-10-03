У ЄС шоковані вбивством співробітника Червоного Хреста в Донецьку

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН спільній заяві верховного представника ЄС Кетрін Ештон та єврокомісара Крісталіни Георгієвої.

"З шоком та глибокою печаллю ми дізналися про вбивство Лорана Дюпаскьє (Luarent DuPasquier), 38-річного швейцарського співробітника Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Донецьку вчора. Наші думки - з його сім'єю і друзями, як і з його колегами у МКЧХ", - йдеться в заяві.

Представники ЄС наголосили, що в зоні конфлікту повага до тих, хто надає допомогу населенню, відрізаному від основних послуг, є "гуманітарним імперативом".

Читайте такожЄС стурбований обстрілами Донецька та продовженням бойових дій на Донбасі"Ми знаємо, що в тому ж районі було більше жертв серед цивільного населення. Продовження обстрілу житлових районів є неприйнятним. Ми закликаємо всі сторони конфлікту повністю дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, захисту цивільних осіб і співробітників гуманітарних організацій та забезпечити безперешкодний доступ для гуманітарних організацій", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 2 жовтня в результаті обстрілу бойовиками загинув від осколкових поранень співробітник Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також постраждали 5 мирних жителів.