Порошенко поїхав на Житомирський бронетанковий завод

Сьогодні, 4 жовтня, президент України Петро Порошенко відвідає з робочою поїздкою Житомирську область, повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомили УНІАН у Житомирській облдержадміністрації, згідно з попередніми даними, президент побуває на одному з військових полігонів під Житомиром, а також відвідає державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" (ЖБТЗ).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Петро Порошенко відвідав із робочою поїздкою Львів. Під час зустрічі з громадськістю у Львівському національному університеті ім. Франка, президент зробив низку знакових заяв. Зокрема, він повідомив, що вирішив підписати закон про люстрацію і звільнити голову Держприкордонслужби Литвина.