Біля Лисичанська знайшли схованку зі зброєю бойовиків і картами диверсій (фото)

Контррозвідка Служби безпеки України в рамках спецоперацій з викриття та знешкодження диверсійно-підривних груп терористичної організації «ЛНР», які на звільнених територіях Луганської області готують терористичні акти проти мирного населення, виявила схованку з арсеналом зброї.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Відзначається, що неподалік від Лисичанська співробітники СБУ виявили замасковану в землі схованку зі стрілецькою зброєю та боєприпасами.

Крім того у схованці було виявлено 18 карт місцевості, на яких зазначені об'єкти інфраструктури та життєзабезпечення з метою їх підриву. Також бойовики приготували 10 кілометрів електричного кабелю, пристрої для дистанційного підриву, у тому числі з використанням мобільного телефону, датчика руху, приладдя для виготовлення розтяжок.

У схованці вилучено гранатомет, протитанкову рушницю Симонова з 160 патронів до нього, оптичні приціли, засоби мобільного зв'язку.

СБУ встановлено особи бойовиків - місцевих жителів, які за завданням ватажків «ЛНР» готували теракти.

Тривають оперативно-слідчі дії.