РНБО: Україна не отримувала пропозицій від німецьких військових про охорону місії ОБСЄ
Домовленостей про охорону солдатами Бундесверу міжнародної спостережної місії за виконанням договору про припинення вогню на сході України не існує.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, з самого початку переговорів про залучення цієї місії було визначено, що вона буде знаходитися на лінії розмежування без будь-якої зброї і автономно.
"Тому, щоб цю місію хтось охороняв, - мови не велося", - сказав Лисенко. При цьому він зауважив, що "йдеться про наміри (німецької сторони - УНІАН), але жодних пропозицій щодо присутності військових ще не було".
У п'ятницю, 3 жовтня, німецька газета Bild написала, що німецькі повітряні десантники з бази Зеєдорф допомагатимуть Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) контролювати дотримання перемир'я на сході України.