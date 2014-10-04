РНБО: Україна не отримувала пропозицій від німецьких військових про охорону місії ОБСЄ

14:13, 04 жовтня 2014
Політика
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Домовленостей про охорону солдатами Бундесверу міжнародної спостережної місії за виконанням договору про припинення вогню на сході України не існує.

/ Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, з самого початку переговорів про залучення цієї місії було визначено, що вона буде знаходитися на лінії розмежування без будь-якої зброї і автономно.

"Тому, щоб цю місію хтось охороняв, - мови не велося", - сказав Лисенко. При цьому він зауважив, що "йдеться про наміри (німецької сторони - УНІАН), але жодних пропозицій щодо присутності військових ще не було".

У п'ятницю, 3 жовтня, німецька газета Bild написала, що німецькі повітряні десантники з бази Зеєдорф допомагатимуть Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) контролювати дотримання перемир'я на сході України.

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