Рибачук заявляє, що Балога не завжди відображає позицію Ющенка

Радник Президента України Олег РИБАЧУК вважає, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не завжди відображає позицію глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він сказав в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі, відповідаючи на запитання стосовно низки заяв В.БАЛОГИ для преси, у яких містилася критика НСНУ та уряду.

На думку О.РИБАЧУКА, В.БАЛОГА не завжди відображає позицію Президента, а натомість виступає, як окремий політичний гравець.

Радник Президента висловив стурбованість роллю президентського Секретаріату у тому, що названо протистоянням гілок влади і міжусобицями партнерів урядової коаліції.

Крім того, О.РИБАЧУК сказав, що міжнародна спільнота зі стурбованістю дивиться на те, що виглядає як міжусобиці у лавах українських політичних сил,що називають себе реформістськими.