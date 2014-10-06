НАТО закликає РФ вплинути на бойовиків для дотримання режиму припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Варшаві після переговорів з міністрами оборони та закордонних справ Польщі.

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"Україна робить багато, як в контексті дотримання умов припинення вогню, так і пошуку політичного вирішення. Важливо, аби Росія використала весь свій вплив для того, аби режим припинення вогню також дотримувався сепаратистами", - сказав він на прес-конференції, коментуючи ситуацію на Донбасі.

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Столтенберг зазначив, що НАТО занепокоєне повідомленнями про те, що умови перемир'я не дотримуються сторонами конфлікту.

"Ми вітали припинення вогню… Та, водночас, ми бачимо низку порушень домовленостей про припинення бойових дій - це щось, що викликає в нас занепокоєння", - зазначив генсек Альянсу.