НАТО має сильну армію навіть без спецсил швидкого реагування - Столтенберг

Про це екс-прем'єр-міністр Норвегії заявив в неділю, 5 жовтня, у Варшаві під час свого візиту до Польщі.

При цьому Столтенберг зазначив, що навіть без таких підрозділів НАТО "має сильну армію", яку "може розмістити скрізь, де захоче", передає російська служба DW з посиланням на агентство Reuters.

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Раніше країни-члени НАТО в Східній Європі просили розмістити на своїй території війська альянсу у зв'язку з діями Росії в Криму і на сході України.