НАТО має сильну армію навіть без спецсил швидкого реагування - Столтенберг
08:56, 06 жовтня 2014Політика
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Новий генсек НАТО Йенс Столтенберг розповів про заплановану в 2015 році зустрічі міністрів країн-членів альянсу, де буде вирішуватися питання про створення сил швидкого реагування.
REUTERS
Про це екс-прем'єр-міністр Норвегії заявив в неділю, 5 жовтня, у Варшаві під час свого візиту до Польщі.
При цьому Столтенберг зазначив, що навіть без таких підрозділів НАТО "має сильну армію", яку "може розмістити скрізь, де захоче", передає російська служба DW з посиланням на агентство Reuters.
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Раніше країни-члени НАТО в Східній Європі просили розмістити на своїй території війська альянсу у зв'язку з діями Росії в Криму і на сході України.
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