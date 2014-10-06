СБУ затримала двох інформаторів "ДНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. "Затриманий громадянин "З", 1988 року народження, житель Донецької області, з початку серпня за завданням "ДНР" здійснював розвідпоїздки в райони селищ Степове, Березове,Оленівка, Тарамчук і передавав терористам координати дислокації сил АТО, а також коригував вогонь артилерії по населеним пунктам", - йдеться в повідомленні.

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Також 3 жовтня був затриманий "на гарячому" після передачі розвідувальної інформації бойовикам громадянин "І", 1970 року народження, зареєстрований в місті Ясинувата Донецької області, до 2002 року - працівник МВС, в даний час - паламар церкви.

"І" з кінця липня передавав у центр збору інформації "ДНР" дані про дислокацію та переміщення сил АТО в районі міста Курахове Донецької області, повідомили в СБУ. Задокументовано, що передана правопорушником інформація була використана для нанесення ударів по позиціях і колонах сил АТО під час вторгнення 24 серпня в Україну підрозділів ЗС РФ, підкреслюється в повідомленні.