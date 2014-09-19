У Краматорську СБУ затримала шпигуна, що працював на розвідку РФ

Затриманий передавав інформацію представнику розвідувальної організації іноземної держави – офіцеру ГРУ Генштабу збройних сил Російської Федерації на прізвисько «Макс».

Читайте такожЗатримано російського шпигуна, який передавав інформацію про сили АТО "гарячій лінії ДНР"Як повідомляється на сайті СБУ, громадянин України «Я», 1972 р.н., збирав відомості про чисельність особового складу, вид та кількість озброєння та військової техніки підрозділів ЗС України. Шпигун також відстежував польоти українських військових літаків та повідомляв про них своєму кураторові.

СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.112 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Читайте такожУ Дніпропетровську затримали офіцера військкомату, який за хабарі звільняв від мобілізації Як повідомляв УНІАН, контррозвідка СБУ затримала ватажка диверсійної групи «ДНР», який за завданнями бойовика Ігоря Гіркіна на прізвисько "Стрєлок" вчиняв теракти на Донеччині.