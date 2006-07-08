Президент погодиться на прем’єра в обмін на відновлення Конституційного суду

“Реваншу кучмізму не буде. Країна рухатиметься до Європейського Союзу, а обраний внутрішньо- і зовнішньополітичний курс залишиться незмінним... Месиджі суботнього радіозвернення Ющенка... Ющенко подасть кандидатуру прем’єра до парламенту лише після відновлення роботи Конституційного суду “Для формування уряду залишається три тижні. На розгляд Президента коаліція має подати кандидатуру прем’єр-міністра. Однак я подам її в парламент лише тоді, коли буде відновлено діяльність Конституційного Суду”, - сказав глава держави.

Президент “узяв до відома” рішення про обрання спікера

“Я беру до відома рішення Верховної Ради про обрання спікера. Разом з тим я вважаю, що не може бути Голови Верховної Ради поза коаліцією. Тому я ініціював політичні консультації з усіма фракціями парламенту”, - сказав Президент.

За його словами, депутати мають визначитись зі складом коаліції. “Відповідно до законодавства, вони повинні представити її програму та формат роботи. Мені потрібно бачити дійову коаліцію, з якою я буду працювати”, - заявив Президент.

Реваншу кучмізму не буде, Україна рухатиметься до ЄС “На цю більшість покладено відповідальність за ефективну роботу парламенту і уряду. Я відповідно реагуватиму на її діяльність або бездіяльність”, - сказав Президент.

Зазначивши, що протягом трьох місяців формування коаліції були вироблені засади нової демократичної політичної культури, В.Ющенко підкреслив: “Тепер вони повинні стати правилом для українських політиків”.

Президент також наголосив: “Сьогодні моя позиція залишається незмінною: реваншу кучмізму не буде. Країна рухатиметься до Європейського Союзу, а обраний внутрішньо- і зовнішньополітичний курс залишиться незмінним”.

Ющенко запросив парламентські сили до невідкладного діалогу “Україна очікує від парламенту продуктивної і результативної роботи, Україна очікує від своїх лідерів порозуміння і конструктивного діалогу. Я залишаюся прихильником такого діалогу і запрошую усі відповідальні політичні сили до його невідкладного продовження”, - сказав В.Ющенко.

Він також зазначив, що цього тижня події в парламенті показали “наскільки вразливою є українська демократія”, зокрема до “політичних ігор та інтриг”.

Заявивши, що перед владою ще не один раз поставатимуть виклики, В.Ющенко наголосив: “Супроти них, на сторожі демократії стоїть Конституція”.

“Ми формуємо нову культуру відносин, яка закладається на віки. Тільки пройшовши цей шлях, ми можемо бути спокійні за наше майбутнє”, - підкреслив глава держави.

В.Ющенко також закликав депутатів "відмовитися від емоцій”.