Активісти привезли під Раду помідори для депутатів, що не голосуватимуть за антикорупційні закони

Як передає кореспондент УНІАН, на під'їзді до будівлі парламенту активістів зупинили інспектори ДАІ та не дозволили продовжувати рух.

Коли ж активісти почали відрами носити помідори, за їхніми словами, «люди в чорному та з раціями» почали їм перешкоджати.

Читайте такожСьогодні відбудеться позачергове засідання РадиПроте майданівцям вдалося пронести 11 відер з помідорами на площу Конституції. Вони стверджують, що ці помідори призначені для тих депутатів, які не голосуватимуть за антикорупційні законопроекти.