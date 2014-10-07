Активісти привезли під Раду помідори для депутатів, що не голосуватимуть за антикорупційні закони
09:46, 07 жовтня 2014Політика
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Активісти Майдану привезли до Верховної Ради 200 кг помідорів, призначених для народних депутатів, які не голосуватимуть за антикорупційні законопроекти.
Роман Кулик
Як передає кореспондент УНІАН, на під'їзді до будівлі парламенту активістів зупинили інспектори ДАІ та не дозволили продовжувати рух.
Коли ж активісти почали відрами носити помідори, за їхніми словами, «люди в чорному та з раціями» почали їм перешкоджати.
Читайте такожСьогодні відбудеться позачергове засідання РадиПроте майданівцям вдалося пронести 11 відер з помідорами на площу Конституції. Вони стверджують, що ці помідори призначені для тих депутатів, які не голосуватимуть за антикорупційні законопроекти.
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