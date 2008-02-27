Ющенко не хоче виставляти депутатів за двері
Президент не готовий підписати указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не бажає розпускати парламент, навіть якщо він не зможе зібратись на пленарні засідання протягом 30 днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у Чернігівській області.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не готовий підписати указ про розпуск Верховної Ради.
«Я б не хотів бачити український парламент, який знову стоїть за зачиненими дверима», - сказав Президент, додавши, протистояння в парламенті є штучним, і в ньому зацікавлено декілька людей, які залишились без влади.
Він сподівається, що вже через 4-5 днів парламент почне працювати.
Водночас, за словами глави держави, існують конституційні механізми реагування на бездіяльність ВР.
В.ЮЩЕНКО вважає, що дострокові парламентські вибори не змінять політичну ситуацію, і тому сторони мають знайти в собі мужність і сісти за стіл переговорів.
Як повідомляв УНІАН, у парламенті триває політична криза, причиною для якої представники опозиції називають підписання спікером Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ разом з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО листа до керівництва НАТО з проханням розглянути можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі. Представники всіх політичних сил не виключають можливості розпуску ВР і проведення дострокових парламентських виборів у випадку, якщо роботу парламенту не вдасться розблокувати.
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