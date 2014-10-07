Рада підпорядкувала Новоайдарівському району декілька сіл і місто Щастя

За постанову №5115 «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов’яносербського районів Луганської області» проголосували 236 народних депутатів.

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Згідно з постановою, територію Новоайдарського району збільшено на 30010,28 га земель. Зокрема Новоайдарівському району будуть підпорядковані місто Щастя, села Кримське, Причепилівка, Сокільники, Трьохізбенка, Кряківка, Оріхове-Донецьке і Лопаскіне Слов’яносербського району.

Таким чином територію площа Новоайдарського району збільшена до 183588,28 га, Слов’яносербського - зменшена до 82965,72 га.