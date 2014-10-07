Майже 65% українців вбачають потребу у збільшенні витрат на ЗСУ – опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року.

Опитування також показало, що 44,7% українців вважають, що нинішній рівень бюджетних витрат України на національну оборону є низьким, а 17,6% дотримуються думки, що ці витрати є вкрай низькими.

Читайте також61% українців вважають провокації РФ причиною сепаратизму - опитування

В той же час, близько половини (49,3%) респондентів вважають, що Україна має знову набути статусу ядерної держави (проти цього виступають лише 27,7%). За ядерний статус країни виступають більшість жителів Західного і Центрального регіонів (відповідно 64,3% і 60,3%) та відносна більшість жителів Півдня (39,5%). У Східному регіоні частки прихильників та супротивників ядерного статусу приблизно рівні (відповідно 36,8% і 39,5%), а на Донбасі переважають противники набуття ядерного статусу (50,3%).

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року. Було опитано 2014 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.