Терористи вивозять український урожай до Росії (відео)
Терористи на Донбасі присвоюють не лише вугілля та обладнання заводів, а й цьогорічний український урожай.
Зокрема, соняшникове насіння вони вивозять до Ростовської області Росії. Ще в середині серпня експерти наголошували, що через бойові дії на Донбасі Україна вже тоді втратила 15% урожаю, пише ТСН.
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На підконтрольній бойовикам території Сходу зараз є близько півмільйона тонн насіння. Такі дані озвучили аграрії на Міжнародному агроінвестиційному форумі в Києві.
Так звана "влада ДНР" пожалілася профільному міністрові і вимагає відзвітувати про те, скільки і яке зерно в них є. Якщо такі дані не нададуть, погрожують усе майно націоналізувати.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині бойовики продовжують грабувати шахти і вивозити з них вугілля.