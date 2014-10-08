Раді пропонують ввести кримінальну відповідальність за незаконне надання статусу учасника АТО

Згідно з проектом закону №5136, Кримінальний кодекс доповнюється ст. 358-1 «Підроблення документів, які є підставою для надання особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, статусу учасника бойових дій».

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Згідно з ч.1 цієї статті, підробка документів про залучення особи до виконання завдань у зоні АТО, або збут таких документів - караються штрафом до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі строком до 3 років.

У ч. 2 говориться, що створення чи видача підроблених документів караються штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі строком до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Дії, передбачені ч. 1 або ч. 2 цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Використання підробленого документа з метою отримання статусу учасника бойових дій - карається штрафом до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі строком до 3 років.

Крім того, Кодекс доповнюється ст. 364-2 «Зловживання повноваженнями особою, якій законом надано право у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати документи, необхідні для надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення».

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У відповідності зі статтею, безпідставна відмова у створенні, видачі або засвідченні документів, які є підставою для надання статусуучасника бойових дій - карається штрафом від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та зі спеціальною конфіскацією.

Дії, передбачені ч. 1 цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.