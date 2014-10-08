ЗМІ оприлюднили фото дачі скандального заступника Яреми

Маєток Даниленка знаходиться на землі поблизу сіл Хлепча та Солтанівка Васильківського району Київської області, пишуть Наші гроші.

Як зазначає видання, цей маєток вивели з державної власності за схемою популярною у 90-х роках. Усього було привласнено 140 га землі зі ставками, що більше ніж "Межигір’я" Віктора Януковича.

Дача замгенпрокурора оточена високою сіткою, ровом із водою і цегляним муром. По всьому периметру – камери спостереження. За парканами є з десяток цегляних будинків, деякі тільки добудовуються.

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Раніше стало відомо, що родина заступника Яреми, а саме АнатоліяДаниленка привласнила 140 гектарів державних водойм поблизу сіл Мала та Велика Солтанівка Васильківського району на Київщині.

Під час підготовки сюжету про цю оборудку невідомий погрожував журналістці телепрограми "Наші Гроші" Аліні Стрижак.

Після оприлюднення цих даних Генпрокурор Віталій Ярема висловив упевненість, що його заступник невинен, оскільки статки можуть мати легальне походження через бізнес сина. Анатолій Даниленко, який завідує кадрами і тендерами Генпрокуратури, попросив відсторонити його від роботи на час проведення перевірки.