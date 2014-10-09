Окупаційні депутати одноголосно обрали зрадника Аксьонова головою Криму

Потім новий керівник приніс присягу, пообіцявши "служити багатонаціональному народу".

Про це пише ТАСС.

У 2010 році, коли Аксьонов був обраний депутатом Криму, він присягав на вірність Україні.

Читайте такожАксьонов заробляє по 7-8 тисяч доларів на фурах з українськими продуктами - Джемілєв

17 вересня президент РФ Володимир Путін вніс на розгляд кримських депутатів три кандидатури на посаду глави Криму. Крім Аксьонова, депутатам були запропоновані кандидатури міністра екології та природних ресурсів республіки Геннадія Нараєва і депутата Держдуми Олександра Терентьєва.