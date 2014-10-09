Окупаційні депутати одноголосно обрали зрадника Аксьонова головою Криму
10:26, 09 жовтня 2014Політика
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Депутати окупаційної влади Криму обрали главою республіки на найближчі п'ять років нинішнього т.в.о. керівника регіону Сергія Аксьонова. За його кандидатуру проголосували всі 75 членів регіонального парламенту.
REUTERS
Потім новий керівник приніс присягу, пообіцявши "служити багатонаціональному народу".
Про це пише ТАСС.
У 2010 році, коли Аксьонов був обраний депутатом Криму, він присягав на вірність Україні.
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Главою окупованого Криму одноголосно обрали Сергія Аксьонова
17 вересня президент РФ Володимир Путін вніс на розгляд кримських депутатів три кандидатури на посаду глави Криму. Крім Аксьонова, депутатам були запропоновані кандидатури міністра екології та природних ресурсів республіки Геннадія Нараєва і депутата Держдуми Олександра Терентьєва.
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