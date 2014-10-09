Джемілєв: Обама обіцяв, що санкції будуть діяти, поки Крим не звільнять
Президент США пообіцяв одному з лідерів кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, що санкції проти Росії будуть продовжуватися, поки окупанти не підуть з Криму.
Про це сам Джемілєв розповів в інтерв'ю Телекритиці.
За його словами, розмова з Обамою стався 3 червня у Варшаві, коли Джемілєву вручали премію Солідарності.
"Тоді я шість-сім хвилин з ним (з Обамою - ред.) і говорив. Природно, я висловив занепокоєння з приводу того, що Крим може стати зоною замороженого конфлікту на довгі роки. А також предметом торгу з агресором. Але він твердо мені тоді відповів: поки останній квадратний метр окупованої території не буде звільнений, санкції триватимуть", - розповів Джемілєв.
Читайте такожThe Telegraph: Відчай і ейфорія в Криму через шість місяців після російської анексіїСхожу заяву зробив і держсекретар США Джон Керрі, стверджує екс-лідер Меджлісу.
Нагадаємо, за інформацією голови Меджлісу Рефата Чубарова, протягом серпня ФСБ вилучила низку видань з книжкових магазинів окупованого Криму, серед яких - книга про Джемілєва.
Як повідомлялося раніше, «влада» Криму 5 липня заборонила в'їзд на свою територію голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову на 5 років. Раніше в'їзд у Крим строком на п'ять років був заборонений лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.