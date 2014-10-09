Порошенко: На 14 жовтня заплановано провокації з метою зриву засідання Ради

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він наголосив на розширеній нараді з підготовки та проведення відкритих, прозорих і демократичних виборів до Верховної Ради України 26 жовтня.

Під час наради за участі голови Верховної Ради Олександра Турчинова, прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, керівників силових відомств глава держави наголосив на важливості засідання парламенту 14 жовтня, на якому планується розгляд низки важливих для країни питань - пакету антикорупційних законопроектів, законопроектів щодо забезпечення виборчих прав громадян, у тому числі військовослужбовців у зоні АТО, державного бюджету.

«Нам відомо, що планується низка заходів, яка не має нічого спільного ні з демократією, ні зі свободою, ні з захистом інтересів України, ні з засадами Майдану і Революції гідності. Я впевнений, що не можна дозволити через механізми такого тиску дестабілізувати роботу парламенту, зірвати прийняття ключових законів, які внесені у вівторок у порядок денний», - підкреслив президент.

Він наголосив, що силові структури мають запобігати підготовці таких заходів на початковому етапі.

«14 жовтня і ті 2,5 тижні, що залишились до виборів, – це персональна відповідальність кожного керівника силового відомства за забезпечення миру та спокою українських громадян», - заявив глава держави, наголосивши на відповідальності силовиків за недопущення відкриття «другого фронту всередині країни».

Читайте такожПрезидент підписав закон про люстрацію«Маємо зупинити підкуп і суттєво збільшити відповідальність. Комусь це дуже не подобається і хтось через механізми зриву засідання Верховної Ради хоче продовжувати підкуп громадян і через цей механізм потрапити до складу нового парламенту. Я, як президент і як гарант Конституції, обіцяю, що зроблю все, що в моїх силах, для того, щоб зупинити ці процеси», - заявив Порошенко.

Своєю чергою Яценюк висловив переконання, що нікому не вдасться завадити роботі Верховної Ради та ухваленню першорядних законів щодо боротьби з корупцією та забезпечення демократичних виборів.

«Немає часу чекати ще місяць чи два для того, щоб реально боротися з корупцією, для прийняття законодавства, яке передбачає проведення чесних і прозорих виборів без гречки, без підкупу, з можливістю обрати саме того, кого ти хочеш, а не того, за кого заплатили», - сказав він.

Турчинов закликав зупинитися тих, хто планує вчинити провокації та зірвати підготовку до виборів, перешкодити ухваленню необхідних для країни законів.

«Саме під революційними гаслами будуть пробувати зривати рішення Верховної Ради, мета яких - стабілізувати ситуацію в країні, забезпечити реальну боротьбу з корупцією. Звертаюсь до тих, хто хоче робити ці провокації, зупинитись. У нашої країни достатньо сил, щоб забезпечити правопорядок і роботу центральних органів влади, зокрема, Верховної Ради України», - сказав Турчинов.