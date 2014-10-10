Еттінгер зустрінеться з Проданом для підготовки газових переговорів Україна-ЄС-РФ
02:27, 10 жовтня 2014Політика
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Віце-президент Європейськоі комісіі з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер зустрінеться з міністром енергетики Украіни Юрієм Проданом 19-20 жовтня у Києві з метою підготовки майбутніх тристоронніх переговорів з врегулювання спірних газових питань з Росією.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Еттінгера.
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"Віце-президент Еттінгер сьогодні запропонував зустрітися у двосторонньому порядку з українським міністром енергетики Проданом у Києві 19-20 жовтня в цілях підготовки наступної тристоронньої зустрічі. Украінська сторона підтвердила цю зустріч", - сказав він.
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