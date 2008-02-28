Балогу збиралися вигнати з НСНУ?

Вчора з партії "Народний союз `Наша Україна`" (НСНУ) вийшов голова Херсонської облдержадміністрації Борис Сіленков. Свій вчинок , серед іншого, він пояснив бажанням брати участь в створенні нової пропрезидентської партії. Офіційної реакції з боку НСНУ вчора не було. Пан Силенков став восьмим представником НСНУ, що підтримав ініціативу глави секретаріату президента Віктора Балоги про створення нової політичної сили.

"Коммерсантъ-Україна" відзначає, що далі інтригуючих заяв про створення нової пропрезидентської партії справа поки не дійшла. Зараз політичні соратники пана Балоги під найменшим приводом уникають розмов на цю тему. Нічого зрозумілого про нову партію не можуть сказати і опитані лідери партій блоку НУНС. "Подробиці політичного проекту Віктора Балоги мені невідомі", - одностайно відповідають вони, пише газета.

"Можливо, до кінця тижня ми виступимо з відповідною заявою", - пообіцяли вчора Ъ в прес-службі Ігоря Кріля. Тим часом політичні соратники глави СП роблять все можливе, щоб інтерес ЗМІ до нового політичного проекту не слабшав. Підтвердження тому – вчорашня заява пана Сіленкова. Подібна тактика може свідчити про те, що слова Віктора Балоги про нову партію насправді націлені на те, щоб відвернути увагу ЗМІ від справжніх планів глави СП або реальних причин його виходу з партії. Втім, із цього приводу немає єдиної думки. "Думаю, виходом з НСНУ Балога зробив крок на випередження – 1 березня на засіданні ради партії мали розглянути питання про його виключення", - сказало джерело видання в СП. "Мета Балоги – дестабілізувати фракцію НУНС і тим самим створити ще одну перешкоду на шляху ухвалення програми уряду Юлії Тимошенко", - сказав народний депутат від НУНС, що побажав залишитися неназваним.

Можна стверджувати, що вчинок пана Сіленкова – це тільки початок процесу виходу губернаторів з партійних лав. "Арсен Борисович (Арсен Аваков, голова Харківською ОГА) оголосить про своє рішення у суботу, після засідання політради партії", - сказала прес-секретар губернатора Наталія Станько. Можливо, наступним з губернаторів, що вирішили вийти з НСНУ, стане глава Дніпропетровської ОДА Віктор Бондар. В ефірі "5-го каналу" він заявив, що вчинить за прикладом глави СП, якщо на основі блоку не буде створена єдина партія.

Офіційної реакції НСНУ на вихід з партії херсонського губернатора вчора не було. "Тікають кон`юнктурники. Чого ще від них можна чекати?" – сказав член президії НСНУ Олександр Третьяков.